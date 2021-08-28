Названы 5 видов продуктов питания для улучшения сна

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28.08.2021, 10:12, Разное
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Эксперт по питанию Джейми Роуз Чемберс назвала 5 видов продуктов питания, которые можно использовать для улучшения сна. Правильно спланировав принятие пищи в течение дня, можно улучшить засыпание и полноценный ночной отдых.
Проблемы со сном отмечаются у многих, однако не все знают, что исправить ситуацию можно, изменив пищевые привычки. Так, по мнению клинического диетолога Чемберс, главным правилом является время еды, перед отходом ко сну следует отказаться от приема пищи. Иначе уснуть точно не получиться из-за тяжести в желудке.

Позитивное же воздействие на ночной отдых окажет легкий ужин с йогуртом или молочными продуктами. Содержащийся в них триптофан является естественным антидепрессантом, способствующим выработке гормона сна мелатонина.

Способствует легкому засыпанию и полноценному сну и серотонин, которого много в рыбьем жире, а также тунце и лососе. Богат этим природным веществом, а также антиоксидантами и киви, которым также рекомендуется пополнить рацион на ужин. Вишня же и орехи насытят организм важными аминоксилотами, также способствующими образованию мелатонина.

Источник: www.gazeta.ru



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