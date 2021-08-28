 

Менеджер МакSим рассказала о запрете на пение для певицы

28.08.2021, 10:12, Разное
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Менеджер МакSим Яна Богушевская рассказала, как проходит восстановление певицы после длительного лечения в больнице и комы. По ее словам, артистка чувствует себя хорошо, но для нее пока под запретом пение.
13 августа МакSим выписали домой. Восстановление проходит под контролем специалистов. По словам Богушевской, певица старается совершать прогулки ежедневно в компании доктора, также она выполняет дыхательную гимнастику и встречается с друзьями, которые периодически ее навещают.

Что касается голоса, то МакSим разговаривает нормально, однако о пении пока не может быть и речи до полного восстановления. К слову, в больнице певица находилась с 80%-м поражением легких. Фанаты с нетерпением ждут появления своего кумира в каком-то из популярных ток-шоу, чтобы узнать подробности ее состояния. Также они выражают МакSим слова поддержки и желают скорейшего восстановления и возращения на сцену.

Источник: www.gazeta.ru



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