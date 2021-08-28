 

Дочь беременной Анастасии Костенко заболела опасной инфекцией

28.08.2021, 10:12, Разное
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Анастасия Костенко, которая в скором времени подарит долгожданного сына Дмитрию Тарасову, пояснила об инфекции у ее дочери. Дело в том, что Милана заболела ветрянкой, которая может представлять опасность для беременной модели и ее малыша.
Костенко в новом посте в Instagram призналась, что им с мужем скрывать нечего, и вчера у старшей дочери Миланы врачи подтвердили ветрянку. Модель с футболистом перенесли этот недуг еще в детстве, поэтому вновь не должны заболеть. Главное для супругов теперь наблюдать за меньшей наследницей Евой. После вызова бригады медиков родителей успокоили, что у ребенка легкая форма течения заболевания, то есть, состояние ограничится сыпью на туловище. Костенко рассказала, что ее дочь после обработки волдырей специальными средствами сравнила себя с Божьей Коровкой.

Стоит отметить, что ветряная оспа может нести опасность для здоровья будущего малыша, однако модель уверяет, что все в порядке. Супруги воспитывают двух дочерей, а долгожданный сын родится через четыре месяца.



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