Дочь беременной Анастасии Костенко заболела опасной инфекцией

Анастасия Костенко, которая в скором времени подарит долгожданного сына Дмитрию Тарасову, пояснила об инфекции у ее дочери. Дело в том, что Милана заболела ветрянкой, которая может представлять опасность для беременной модели и ее малыша.

Костенко в новом посте в Instagram призналась, что им с мужем скрывать нечего, и вчера у старшей дочери Миланы врачи подтвердили ветрянку. Модель с футболистом перенесли этот недуг еще в детстве, поэтому вновь не должны заболеть. Главное для супругов теперь наблюдать за меньшей наследницей Евой. После вызова бригады медиков родителей успокоили, что у ребенка легкая форма течения заболевания, то есть, состояние ограничится сыпью на туловище. Костенко рассказала, что ее дочь после обработки волдырей специальными средствами сравнила себя с Божьей Коровкой.

Стоит отметить, что ветряная оспа может нести опасность для здоровья будущего малыша, однако модель уверяет, что все в порядке. Супруги воспитывают двух дочерей, а долгожданный сын родится через четыре месяца.