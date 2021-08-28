Плохая примета на свадьбе Федункив – Личное мнение

Несмотря на все происки завистников и просто мерзких людей, Марина Федункив не только расписалась в МФЦ со своим итальянцем, но и сыграла свадьбу. Вчера.



Фото: Соцсети

На торжество были приглашены гости. Их подборка несколько меня смутила. Пришёл Колясик Пшеничка-Басков, Сергуша Лазарев. Молодожёнов не побрезгал поздравить даже сам Николай Цискаридзе.

Смотрела я на это и диву давалась:



Фото: Соцсети

Странная, конечно, компания собралась, зато подарки хорошие. Басков принёс денег и заявил:

«Женщине в соку нужен хороший жеребец».

Трудно поспорить тут с Басковым. Действительно, ведь нужен. И кто, если не Коля, сказал бы прямо об этом? Тем более, повод для вчерашнего торжества был двойным: не только свадьбу отметила Марина, но и свой 50-летний юбилей.

Когда ещё, если не сейчас, запрыгнуть в последний вагон паровоза, везущего к женскому личному счастью?

Вот только Баскова, Цискаридзе и Лазарева я бы на месте Федункив на свадьбу не позвала. Плохая примета.

Как считаете?

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