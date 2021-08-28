Плохая примета на свадьбе Федункив – Личное мнение
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Несмотря на все происки завистников и просто мерзких людей, Марина Федункив не только расписалась в МФЦ со своим итальянцем, но и сыграла свадьбу. Вчера.
Фото: Соцсети
На торжество были приглашены гости. Их подборка несколько меня смутила. Пришёл Колясик Пшеничка-Басков, Сергуша Лазарев. Молодожёнов не побрезгал поздравить даже сам Николай Цискаридзе.
Смотрела я на это и диву давалась:
Фото: Соцсети
Странная, конечно, компания собралась, зато подарки хорошие. Басков принёс денег и заявил:
«Женщине в соку нужен хороший жеребец».
Трудно поспорить тут с Басковым. Действительно, ведь нужен. И кто, если не Коля, сказал бы прямо об этом? Тем более, повод для вчерашнего торжества был двойным: не только свадьбу отметила Марина, но и свой 50-летний юбилей.
Когда ещё, если не сейчас, запрыгнуть в последний вагон паровоза, везущего к женскому личному счастью?
Вот только Баскова, Цискаридзе и Лазарева я бы на месте Федункив на свадьбу не позвала. Плохая примета.
Как считаете?
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Источник: Лена Миро
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