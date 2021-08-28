 

Талибы не дали 20 афганцам эвакуироваться в Словакию

28.08.2021, 9:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПредставители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) не пропустили в аэропорт Кабула 20 афганцев, которые должны были эвакуироваться на норвежском самолете в Словакию, сообщил глава словацкого МИД Иван Корчок.

«Группа из 20 афганцев, для которых мы договорились о местах в норвежском самолете, не была допущена через контролируемый «Талибаном» вход (в аэропорт)», – написал министр в Facebook.

По словам Корчока, МИД республики приложил максимальные усилия для того, чтобы помочь сотрудничавшим со Словакией афганцам и их родственникам эвакуироваться из Кабула. В пятницу удалось договориться о том, что им будет предоставлено 20 мест в норвежском эвакуационном самолете, который должен был переправить этих афганцев в Тбилиси, после чего присланный из Братиславы самолет доставил бы их в Словакию, передает РИА «Новости».

«К сожалению, только что мы получили сообщение о том, что этой группе афганцев не удалось пройти через контрольный пункт «Талибана», представители которого в драматической ситуации и при угрозе использовать оружие воспрепятствовали им в прохождении в аэропорт», – написал Корчок.

Он подчеркнул, что подобными действиями «Талибан» нарушает собственное обещание, что разрешит эвакуацию из Кабула до 31 августа. «Мне искренне жаль, что так случилось, тем более, что нам удалось договориться о местах в самолете. Но на ситуацию на месте (в Кабуле) мы повлиять не можем. А то, что там существует угроза человеческим жизням, подтвердил и теракт, состоявшийся в четверг. Тем не менее, наша команда продолжает свою работу», – добавил Корчок.

Талибы в пятницу заявили, что под их контроль перешли зоны в военной части аэропорта.

В четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».



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