СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА.

«Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты».

Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет.