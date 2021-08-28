 

СБУ заявила о полете иностранного ударного беспилотника в Харьковской области

28.08.2021, 9:42, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСлужба безопасности Украины (СБУ) сообщила о полете иностранного беспилотника в Харьковской области, но не уточнила, откуда прилетел БПЛА.

«Служба безопасности Украины обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат с иностранной маркировкой. Беспилотник совершал полет над Харьковским регионом», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.

В связи с этим СБУ обратилась к гражданам «должным образом реагировать на законные требования правоохранителей», призвав «неотложно сообщать о лицах, которые проявляют необоснованный интерес к объектам транспортной инфраструктуры, военным объектам, зданиям органов власти и управления, используя при этом средства видео-, фотофиксации, беспилотные летательные аппараты».

Откуда прилетел беспилотник, ведомство не уточняет.



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