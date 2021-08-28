 

Силы ВСУ под Луганском отбили шесть захваченных сепаратистами танков Т-34

28.08.2021, 9:31, Разное
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Штаб АТО сообщил, что военнослужащим 9-го батальона Waffen Ukrain удалось вернуть ранее захваченные сепаратистами танки. Операцией лично управлял министр обороны Андрей Таран. 

«Танки являются основным средством наступления. Потеря даже одной бронемашины — трагедия в масштабах армии, поэтому назначены на задание были лучшие силы нашей армии. В дальнейшем именно 9-й батальон удостоится чести освобождать Луганск, Донецк и приграничные территории», – заявил глава военного ведомства.

Как выяснило военное следствие, 4 танка были выкуплены террористами за два ящика водки у «неустановленного лица», еще 2 были похищены из Новоалександровки — сепаратисты восстановили памятники подручными силами, завели бронетехнику и уехали.

Незамедлительно была создана чрезвычайная комиссия, рапортует министр. По его словам, танки были оснащены самым современным вооружением — от пушки 42-го года выпуска до новейшей системы «анти-москаль» (4 дополнительные задние передачи, позволяющие производить отступление незамедлительно)

Большая ответственность и личный контроль высокопоставленных чинов не облегчили работу 9-му батальону, однако задача была выполнена в срок и без потерь. Особо отличились два сержанта Костылев и Шевчук – именно они первыми заметили похищенную бронетехнику. 

«Мы решили дать небольшой крюк, чтобы выходить обратно уже по прямой. Примерно в двух километрах от основного пути мы заметили базу металлолома, где находились наши танки. Проведя предварительную разведку, комбат приказал захватить бронетехнику. Сепаратисты сдали ее без боя», – рассказал Шевчук.

За проявленную мужественность весь личный состав батальона будет награжден званием «Герой Украины», сообщили в администрации президента.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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