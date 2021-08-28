Haval представил кроссовер H6S на автосалоне в Чэнду

Китайская компания Haval приступила к продажам нового кроссовера Haval H6S на местном рынке.

Автомобиль имеет наклоненное заднее стекло, которое и позволяет отличить модель от предшественника. Кроме того, новинка в базовой комплектации отличается формой задних фонарей, крупными колесными дисками. В салоне применили более качественные материалы отделки, а также спортивные кресла.

Под капотом автомобиля установлен 2-литровый бензиновый двигатель с мощностью 218 л.с. Кроме того, автомобиль имеет семиступенчатую роботизированную коробку передач. В продажу запустят комплектации с передним или полным приводом. В дальнейшем новый автомобиль Haval H6S поступит на рынок в гибридном исполнении.