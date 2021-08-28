 

В Украине за сутки сделали более 166 тыс. прививок от коронавируса

28.08.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Одну дозу вчера получили  57 435 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 109 116 человек. 

27 августа украинцев вакцинировали 1023 мобильные бригады, 2934 прививочных пункта и 340 центров массовой вакцинации. 

“С начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 536 963 человека (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 802 596 прививок”, – сообщили в министерстве. 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1932959706867125

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.03 / Экс-президента Франции Саркози приговорили к тюремному сроку

06.04 / Эксперты рассказали, как выбирать телескоп для дома

01.08 / Лукашенко о задержанных наемниках ЧВК “Вагнер”: Это первая группа, которая планировалась к переброске в Беларусь

21.12 / Обвиняемого в нападении на синагогу в немецком Галле приговорили к пожизненному заключению

02.07 / Лукашенко заявил, что Беларусь уже победила коронавирус

29.01 / Анатолий Анатолич рассказал, во сколько впервые попробовал алкоголь и какие напитки предпочитает сейчас

29.11 / В столице Сомали прогремел взрыв в кафе. Погибло шесть человек

09.09 / ВЦИОМ: большинство жителей РФ не хотят объединения с Белaрусью

01.08 / СМИ: Представители ФРГ провели тайную встречу с талибами в Дохе

04.07 / ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика