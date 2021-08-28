В Украине за сутки сделали более 166 тыс. прививок от коронавируса

Одну дозу вчера получили 57 435 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 109 116 человек.

27 августа украинцев вакцинировали 1023 мобильные бригады, 2934 прививочных пункта и 340 центров массовой вакцинации.

“С начала прививочной кампании привито 5 265 635 человек, из них получили одну дозу 5 265 633 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы 3 536 963 человека (двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 802 596 прививок”, – сообщили в министерстве.

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Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации в Украину доставили 18,5 млн доз вакцин, сейчас есть около 9 млн доз, которые можно использовать для вакцинации, говорил глава Минздрава Виктор Ляшко 25 августа.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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