Кулеба: Сейчас у Украины отношений с талибами нет и быть не может

“Сейчас отношений с талибами нет и быть не может, потому что большинством стран мира эта организация признана террористической. Мы не поддерживаем дипломатических связей с ними, но безусловно ради жизни и безопасности граждан [готовы к определенному взаимодействию], чтобы координировать эвакуацию. Но это никоим образом не свидетельствует об их международном признании”, – сказал дипломат.

В то же время он отметил, что сейчас иностранные войска покидают аэропорт в Кабуле, и хотя после 31 августа эвакуация продолжится, договариваться надо будет “не с британцами и американцами, которые сейчас контролируют аэропорт, а с талибами или назначенными ими людьми”.

Начальник Генштаба Великобритании Ник Картер в середине августа заявил, что “Талибан” мог измениться за 20 лет и отойти от “средневекового стиля управления”. Он предполагает, что им можно дать шанс показать себя.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 15 августа заявлял о нежелании признания власти “Талибана” в Кабуле. “Я считаю важным, чтобы Запад действовал коллективно по этому вопросу. Никто не желает, чтобы Афганистан стал снова гнездом терроризма”, – отмечал он.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал победу талибов в Афганистане, отметив, что это не означает официального признания их власти. Он сообщил, что Евросоюзу придется вести диалог с новой властью страны, для чего в Афганистан прибудет делегация ЕС.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

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