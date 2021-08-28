Архитектор Махно: Мы показываем украинский дизайн, украинскую архитектуру во всем мире

“Уникальный архитектурный стиль, который сочетает в себе украинскую и японскую культуры, созданный предметным отечественным архитектором Сергеем Махно, узнают и отмечают во всем мире, – отмечает агентство. – Неповторимые архитектурные и дизайнерские идеи Сергея под брендом Makhno уже покорили мир. Реализовано около 600 объектов в 21 стране. Интерьеры для кафе и баров, ресторанов и жилых особняков. США, Бразилия, Италия, Британия, Франция – это далеко не полный список стран, где работы Сергея получили золото или призовые места на выставках и конкурсах”.

Он мечтает достичь мирового признания именно украинского стиля в архитектуре и дизайне.

“У нас около 15 международных премий, включая две Red Dot, дизайн Property Awards, International Property Award, SBID, дизайн Bar&Restaurant. Эти все премии получили мы в течение последних 10 лет”, – рассказал в рамках проекта “Метинвеста” Махно.

Архитектор 10 лет назад увлекся Японией, в частности, философией ваби-саби, что в буквальном переводе означает “скромная красота”.

“Самое главное – это современный украинский стиль с элементами дизайна ваби-саби или японской философии. Мы эту историю несем в мире. Мы показываем украинский дизайн, украинскую архитектуру во всем мире. Последние 15 проектов – это основное наше направление. Это украинский стиль, и мы делаем украинское”, – подчеркнул Махно.

ВИДЕОВидео: Робимо українське / YouTube

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