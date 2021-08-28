Гривна еще больше ослабла к доллару и евро

Курс гривны к доллару снизился на 16 копеек – с 26,77 грн/$ до 26,93 грн/$.

К евро стоимость украинской валюты упала на 15 копеек – с 31,51 грн/€ до 31,66 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже снизился – с 3,62 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.

Контекст:

Курс гривны к доллару и евро падает третий день подряд. Еще 25 августа один доллар, по курсу НБУ, стоял 26,67 грн, евро – 31,13 грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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