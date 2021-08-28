 

Гривна еще больше ослабла к доллару и евро

28.08.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Курс гривны к доллару снизился на 16 копеек – с 26,77 грн/$ до 26,93 грн/$.

К евро стоимость украинской валюты упала на 15 копеек – с 31,51 грн/€ до 31,66 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю тоже снизился – с 3,62 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.

Контекст:

Курс гривны к доллару и евро падает третий день подряд. Еще 25 августа один доллар, по курсу НБУ, стоял 26,67 грн, евро – 31,13  грн.  


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.08 / Трамп и Нетаньяху договорились прекратить дальнейшую аннексию территорий Палестины

04.03 / Экс-посол США – Байден — тот партнёр, который нужен Украине и который подтолкнёт её к реформам

18.11 / Пользователи попросили Роскомнадзор защитить их от цензуры в Twitter

28.06 / “Эти женские прелести. Евгений Ваганович не мог пройти мимо”, “Не лишайте себя спонсора”. Жена Петросяна засветила свои округлости

09.05 / На парад в честь Дня Победы к Путину прибыл только президент Таджикистана

13.01 / Guardian – «Я всегда за закон и порядок» — Чак Норрис развеял слухи о своём участии в штурме Капитолия

01.12 / Глава Закарпатской ОГА прокомментировал обыски в венгерском фонде

30.07 / Вернувшейся с серебром ОИ баскетболистке жених сделал предложение в Шереметьево

29.07 / Суперфиналист конкурса «Лидеры России» стал проректором ДВФУ

24.04 / Украина не смогла выпросить у Германии подержанные корветы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика