В Афганистане остаются еще около 230 украинцев и их родственников – посол Украины

По его словам, этнических украинцев среди них только двое – это две женщины, которые вышли замуж в Афганистане и проживали там на постоянной основе.

“Остальные – этнические афганцы, которые имеют в Украине родственников и в силу различных причин в настоящее время находятся на афганской территории”,– пояснил посол.

Он отметил, что из соображений безопасности Украина использует маршруты, способы эвакуации без использования аэропорта как места сбора, украинцы “не днюют и не ночуют в кабульском аэропорту”, который сейчас является самым опасным местом в афганской столице.

В своем Facebook Серватюк добавил, что часть проблем с эвакуацией возникла из-за того, что многие граждане Украины – этнические афганцы не оформили украинское гражданство для своих маленьких детей.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=539408160678913&id=100038292000095

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба вечером 27 августа в эфире “Украина 24” говорил, что обратились в посольство и ожидают эвакуации около 90 украинцев и членов их семей. Это же число в МИД называли 25 августа.

Министр сообщил, что Украина сейчас находится “в стадии очередного этапа эвакуации” – раскрывать детали пока нельзя, но “вскоре будут новости”. Он также добавил, что после 31 августа, когда иностранные войска покинут страну, эвакуация продолжится, “но договариваться надо будет не с британцами и американцами, которые сейчас контролируют аэропорт, а с талибами или назначенными ими людьми”.

Кулеба отметил, что “ничего более сложного, чем эвакуация из Афганистана, в профессиональной жизни не испытывал”.

Украина уже эвакуировала из Афганистана более 250 украинцев, членов их семей и иностранных граждан. Украина совершила три эвакуационных рейса из Афганистана: первый – в ночь на 16 августа, второй – в ночь на 22 августа, третий – днем 23 августа. Первыми двумя эвакуировали более 160 человек, 36 из них – украинцы, во время последнего – еще 98, в том числе 41 украинца. Кроме того, как рассказал Серватюк, 20 граждан Украины покинули Афганистан на самолетах других стран.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение “Талибан” взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления “Талибана” иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, Германия, Великобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

17 августа “Талибан” дал первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой пообещал, что никто не будет атаковать другие страны с территории Афганистана, подтвердил всеобщую амнистию для афганских чиновников и заявил, что женщины смогут работать, если будут “жить по законам шариата”.

25–26 августа США и Великобритания предупреждали о возможном теракте в аэропорту Кабула и призывали своих граждан не находиться там. Ряд стран начали сворачивать эвакуацию. Однако, несмотря на предупреждения, 26 августа у ворот аэропорта оставались толпы людей, сообщало агентство Reuters.

26 августа в Кабуле произошел теракт. У аэропорта Кабула террорист-смертник подорвал бомбу, началась стрельба. Изначально Пентагон сообщил о двух взрывах – у ворот аэропорта и возле отеля неподалеку – и двух смертниках, но 27 августа опроверг эту информацию, заявив, что взрыв был только один. Известно о 170 погибших и более 200 раненых.

Группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за взрыв у ворот аэропорта и стрельбу.

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