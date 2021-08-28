 

Врач развенчала миф о препаратах для усиления иммунитета

28.08.2021, 9:18, Разное
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Врач-терапевт Арина Жегалина развенчала популярный миф о препаратах, предназначенных для усиления иммунитета. Кроме того, эксперт дала ряд советов для действенного укрепления устойчивости организма перед любого рода заболеваниями.
Многие, особенно с приходом осени и ее сезонными простудами, стараются пить больше так называемых препаратов для повышения иммунитета. Однако на самом деле их действенность является не более, чем мифом, распиаренным средствами массовой информации. По словам Жигалиной, ни одного подобного средства на самом деле не существует, и вся их реклама не соответствует реальности.

Фармацевтические корпорации разрабатывают такого рода таблетки и капсулы сугубо для заработка на доверии покупателей. Однако они не эффективны ни для лечения, ни для профилактики любого рода заболеваний. Покупка такого рода средств является пустой тратой денег.

Для того же, чтобы действительно защитить себя от расстройств здоровья, следует соблюдать несложные правила. В первую очередь, доктор Жигалина рекомендует укреплять организм, придерживаться здорового питания и активного образа жизни. Кроме того, необходимо следить за своим самочувствием и регулярно проходить медицинское обследование для своевременного выявления вероятных проблем органов и систем.

Источник: www.medikforum.ru



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