 

Доктор Мясников рассказал о пользе красного вина после коронавируса

28.08.2021, 9:18, Разное
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Доктор Александр Мясников пояснил о пользе красного вина после перенесенного человеком коронавируса. COVID-19 вызывает астению, справиться с которой поможет умеренная порция алкоголя.
Коронавирусная инфекция приводит не только к нарушению работы легких, но и оставляет множество последствий. Как оказалось, справиться с так называемым постковидным синдромом можно в домашних условиях, не прибегая к использованию сверхсложных медикаментов. По мнению Александра Мясникова, лучшим средством для избавления от последствий COVID-19 может стать вино, но не для всех.

В первую очередь, благотворное влияние оно оказывает на его поклонников. При этом Мясников отметил, что не проходящая усталость после инфекционных заболеваний, или постинфекционная астения, остается не только после COVID-19. Поэтому бокал красного вина способен эффективно вернуть в строй после многих недугов такого типа. Причиной позитивного воздействия на организм является наличие ресвератрола. Являясь мощным антиоксидантом, он помогает человеку восстановить свои силы. Рекомендуя красное вино, врач-телеведущий все же призывает непьющих воздержаться от такого средства.

Остальным же можно пить понемногу вина спустя неделю после выздоровления. За это время обычно симптоматика острой инфекции проходит и температура нормализуется. Большие же дозы употреблять не рекомендуется, не только после болезни, но и после прививки. В острый период любого заболевания алкоголь и вовсе противопоказан.

Источник: ura.news



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