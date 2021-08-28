Ольга Бузова посоветовала девушкам никогда не отказываться от подарков

Ольга Бузова в новом выпуске «Бузова шоу» на платформе «Яндекс.Музыка» посоветовала всем девушкам никогда не отказываться от подарков от ухажеров. Гостем проекта стал фитнес-тренер, возлюбленная которого отказывается принимать презенты.

Мужчина рассказал, что до этого ему встречались только ветреные девушки, при этом знакомился он с ними исключительно в ночных клубах. Бузова посчитала это странным: «Это как если бы я сейчас пошла и объелась фастфудом, а потом локти кусала и говорила: «Я жирная». Певица намерено отказывается от такой пищи, ведь следит за фигурой.

Несмотря на множество неудачных романов, фитнес-тренеру удалось найти достойную девушку. Он готов тратить деньги на подарки для нее, но она всегда отказывается или выражает недовольство тем, что житель напрасно тратит средства. По этой же причине она никогда ничего не требует от него. На это Бузова ответила, что девушкам не стоит так поступать, посоветовав принимать подарки. «Дают – бери!» – сказала звезда.

К слову, после разрыва отношений с Дмитрием Тарасовым ей пришлось вернуть его подарок – автомобиль. Он обошелся футболисту в несколько миллионов рублей, а Бузова изначально хотела «обложить авто тухлыми яйцами и навозом и врезаться в кафе, чтобы оно никому не досталось», однако потом решила спокойно вернуть машину. Что касается романа с Давидом Манукяном, то его подарок она оставила себе. Речь идет о кольце Van Cleef, стоимостью почти миллион рублей, с ним она иногда появляется на публике.

Источник: www.starhit.ru