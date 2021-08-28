Сергей Собянин: «Москва готова принять и трудоустроить всех афганских беженцев»

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о готовности оказать гуманитарную помощь и эвакуировать население, которое хочет покинуть Афганистан.

Градоначальник пообещал обеспечить каждого беженца работой и предоставить достойный соцпакет.

– Это был очень трудный год, как для москвичей, так и для всего афганского народа. Пандемия коронавируса сильно ударила по Москве и нам объективно не хватает рабочих рук. Таджикские мигранты не спешат возвращаться в нашу гостеприимную столицу, а ежегодная укладка тротуарной плитки находится под угрозой срыва. Мы готовы предоставить каждому афганскому беженцу жилье в домах, построенных по программе реновации, и обеспечить работой в «Жилищнике». Это будет первым шагом по адаптации к мирной жизни. Я сам приезжий и прекрасно понимаю желание афганцев поскорее эмигрировать — жизнь в регионах не сахар. А вот Москва всегда была мультикультурным и многонациональным городом, открытым для всех, — сказал Собянин.

В данный момент мэрия Москвы согласовывает с руководством «Талибана»* последние детали вывоза афганских рабочих. В ближайшее время колонна московских электробусов во главе с заместителем мэра по вопросам ЖКХ Петром Бирюковым прибудет в Кабул для отбора трудовых мигрантов. Помимо ряда вакансий в столичной сфере коммунальных услуг афганцам предложат также работу в качестве вооруженных охранников московских школ.

*Запрещённая в России террористическая организация

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