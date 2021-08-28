 

На Украине призвали наказать прошлую власть за размещение войск США

28.08.2021, 8:48, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРазмещение американского контингента на территории Украины невозможно, поскольку это противоречит конституции страны, сообщил украинский политолог Кость Бондаренко.

Так он прокомментировал слова бывшего украинского министра иностранных дел Павла Климкина, который выразил мнение, что Украина должна разместить на своей территории военный контингент США, а украинский президент Владимир Зеленский должен обсудить этот вопрос на встрече с американским коллегой Джо Байденом 31 августа.

«Дело в том, что для начала Климкину нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств», – сказал эксперт, передает РИА «Новости».

Он выразил также сомнение, что вряд ли этот вопрос будет рассматриваться на высшем уровне 31 августа. «Поэтому это не более чем политический маневр со стороны Климкина», – отметил Бондаренко.

При этом он отметил, что несмотря на запрет конституции во время президентства Петра Порошенко было принято решение о проведении регулярных учений на Яворовском полигоне во Львовской области с привлечением иностранных войск, в том числе США. «Прошлой власти, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американского контингента на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений», – добавил Бондаренко.

Встреча Зеленского и Байдена, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане и завершения масштабной эвакуации гражданского персонала из страны. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.



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