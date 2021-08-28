 

В Украине снова за сутки зафиксировали более 2 тыс. случаев COVID-19

28.08.2021, 8:28, Новости дня
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В частности, вчера инфекцию подтвердили у 108 детей и 35 медицинских работников. 

27 августа госпитализировали коронавирусом 708 человек, 1025 пациентов выздоровели от COVID-19, еще 54 – умерли. 

С начала эпидемии в стране зафиксировали 2 282 285 случаев коронавирусной болезни, 2 205 707 пациентов выздоровели, 53 686 – скончались. 

За последние сутки в Украине сделали 58 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию, наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (266), Львовской (189), Харьковской (187) и Донецкой (157) областях.

Более 2 тыс. случаев COVID-19 в сутки в Украине фиксируют второй день подряд. Эти показатели максимальные с 3 июня, когда за сутки подтвердили 2266 случаев COVID-19. До этого самый высокий уровень суточной заболеваемости с начала лета фиксировали 20 августа (1732 случая COVID-19). 

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1932951813534581

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. В стране, по его данным на 20 августа, подтвердили 520 случаев заражения штаммом коронавируса SARS-CoV-2 “Дельта”.

В связи с распространением мутации осенью в Украине ожидается новая волна заболеваемости COVID-19, заявил 19 августа министр здравоохранения Виктор Ляшко. Самый большой рост случаев COVID-19, по его прогнозам, ожидается в зимний период.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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