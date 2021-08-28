 

Доктор Мясников рассказал о пользе сала для профилактики инсульта

28.08.2021, 8:24, Разное
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Сало считается высококалорийным продуктом, однако умеренное его употребление может принести пользу для профилактики инсульта. Об этом в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1» пояснил врач Александр Мясников.
По его словам, пара кусочков сала не навредит организму и будет полезна даже тем, кто следит за своей фигурой. Секрет кроется в содержании арахидоновой кислоты в продукте, которая относится к ненасыщенным жирам и является одной из самых незаменимых. При этом существует риск увеличения уровня плохого холестерина, но происходит это при злоупотреблении салом.

Доктор Мясников привел данные ВОЗ, исследования которой показали, что в странах, где не едят продукты животного происхождения, в частности сало, среди населения выше число геморрагических инсультов. Также телеврач напомнил, что лучше отдавать предпочтение соленому продукту, так как приготовленные путем копчения навредят организму, пишет «Слово и дело».



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