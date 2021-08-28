В США и Аргентине продолжаются загадочные случаи увечья скота

Штат Орегон (США) в последние годы считается “горячей точкой” по части такого неразгаданного явления как увечье скота.

В 2019 году тут некто (или нечто) убил пять крупных элитных быков и вырезал у них языки и половые органы. В июле 2020 года в том же Орегоне была найдена мертвая и изувеченная корова с вырезанными внешними и внутренними половыми органами. Причем труп коровы находился в очень необычной позе, словно корова присела отдохнуть, поджав ноги, и тут же была убита.

В сентябре 2020 года на орегонском ранчо Дикси Ранч Роуд была обнаружена убитая и изувеченная корова с вырезанными половыми органами, выменем и частью плоти с морды. Хозяин ранчо особенно отмечал, что к телу коровы отказывались приближаться местные падальщики – койоты и вороны.

В Аргентине случаи увечья скота также фиксируются по несколько штук в год за последние 5-6 лет, причем это лишь те случаи, о которых фермеры сообщают журналистам. В начале августа 2018 года на одной из ферм в Аргентине обнаружили семь убитых и изувеченных коров. У животных были вырезаны половые органы, языки, уши, часть морды и прямая кишка. Через пару недель на другой ферме нашли труп коровы, у которой срезали плоть с половины головы.

В июне 2021 года рабочий с аргентинской фермы сначала увидел в небе два НЛО, а на следующий день нашел неподалеку от своего поля изувеченный труп коровы, прямо там, где накануне кружили НЛО. К туше коровы отказывались подходить падальщики.

И вот на днях в Орегоне и Аргентине произошли свежие случаи увечья скота. 14 августа 2021 года на ранчо Гринбар в округе Уиллер в Орегоне был обнаружен мертвым призовой чистокровный бык породы черный ангус, оценивающийся в 4500 долларов.

Хозяин ранчо обнаружил, что с тела быка аккуратно вырезали один глаз, нос, ухо, часть морды, часть хвоста и конечно же половые органы. Он заявляет, что это было сделано с помощью хирургически точных разрезов.

Как сообщает местное издание Capital Press, это уже пятый случай увечья крупного рогатого скота в округе Уилер за последние 20 месяцев. В соседнем округе Харни за последние четыре года было пять подобных случаев, два из которых произошли в этом году, в мае и июле.

Департаменты шерифа всех округов Орегона обмениваются информацией о таких случаях, но заместитель шерифа округа Уиллер Джереми Холмс, который расследовал некоторые из этих дел, говорит, что все десять дел в округах Уиллер и Харни все еще открыты, и все десять устрашающе похожи друг на друга. При этом они уведомили о случившемся ФБР, но “были разочарованы” его ответами.

Теперь перейдем к недавним событиям в Аргентине:

– В последние недели в провинции появились необычные случаи появления изуродованных животных. В Хазенкампе производитель нашел телку весом около 400 кг со странными увечьями, у нее отсутствовали вымя, гениталии, часть челюсти, язык и глаза. Тем временем в Ислетасе, департамент Диаманте, заводчики крупного рогатого скота нашли одну из своих коз мертвой и изуродованной, у нее отсутствовал язык, два глаза, одно ухо и челюсть. Плоть с челюстей была срезана и зубы обнажены, – сообщает газета El Once.

Хотя многие местные жители обвиняют в нападениях чупакабру, у местных уфологов есть стойкое мнение, что все это дело рук пришельцев. В частности в той же газете El Once приведено мнение уфолога Андреа Переса Симондини, который говорит, что загадочные огни часто видны во время увечья скота, и считает, что они имеют прямую связь друг с другом.

По мнению Симондини, порезы не теле животных похожи на следы от радиочастотного скальпеля. Также он заявляет, то изучив раны на морде козы, он сумел определить тип раны – это так называемый “распил”, который используется в генетических исследованиях.

– Увечья были обнаружены у многих видов животных, таких как лошади, коровы, свиньи, козы, овцы, и интересно то, что все порезы имеют прямую связь с генетическими исследованиями в области чувств, таких как рот, глаза и прочее. Мы годами боролись за то, чтобы власти сосредоточили на этом внимание, – говорит Перес Симондини.

Трудно понять, почему инопланетяне будут брать генетические образцы только коров, коз и других фермерских животных, а не людей, другого домашнего скота или диких животных. Многие считают, что это секретное генетическое исследование, проводимое людьми либо в крупном и конкурентном бизнесе крупного рогатого скота, либо в правительстве, где они могут проводить тайные исследования болезней.