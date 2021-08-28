Тайна «горных людей» или вероятность существования в горах США одичалой общины

Общины одичалых и деградирующих людей, якобы существующие где-то в глубинке США, одни из самых популярных американских городских легенд, а также сценариев для фильмов ужасов.

Согласно таким фильмам, чтобы столкнуться с этими кровожадными существами, вам достаточно лишь свернуть не на тот поворот, заблудиться где-то в сельской местности штата Мэн или наткнуться в отдаленном лесу на заброшенный с виду дом.

Они одеваются в старую одежду, больше похожую на лохмотья, имеют большой запас разнообразного, но примитивного оружия, вроде всевозможных ножей и дубинок, практикуют каннибализм и инцест, от которого продолжают вырождаться с каждым новым поколением.

Можно подумать, что все это лишь выдумка, но даже если и так, то у нее определенно была основа и загадочные "горные люди" вполне подходят на эту роль.

Их называли по разному, не всегда горными людьми, иногда "лесными людьми" или "людьми холма", в зависимости от места, где их встречали. Тут надо выразиться точнее, что в данном случае речь идет именно о людях – не о варианте йети или каких-то других неведомых криптидах, а просто о странных людях, которые выглядели сильно заросшими, грязными и одетыми очень неряшливо. Они держались в стороне от цивилизованного мира, очевидно не считая себя его частью.

Есть история, утверждающая, что много лет назад, примерно в начале ХХ века, такие люди были обычным явлением в районе горного хребта Грэйт Смоки Маунтинс, который является частью Аппалачских гор и проходит вдоль границы штатов Теннесси и Северная Каролина на юго-востоке США.

Местные жители часто терпели от них неприятности, потому что эти "горные люди" воровали их скот и даже домашних животных, вроде кошек и собак. Иногда они, впрочем, приходили в городки для сугубо мирной цели – торговать лесными ягодами или иными дарами леса.

Сообщалось, что некоторые такие "горные люди" казались настолько цивилизованными, что даже могли посещать местную церковь, однако очень редко кто-то из них мог говорить на современном английском языке – между собой они общались на каком-то старом диалекте, непонятном никому, кроме них самих.

Неоднократно было высказано предположение, что многие из этих "горных людей" были индейцами чероки, убежавшими в горы во время так называемой "Дороги слёз" – этнической чистки и насильственного переселения американских индейцев в резервации в середине 19 века.

Также были гипотезы, что в горых живут некоторые общины первых ирландских и валлийских поселенцев, которые построили свои дома в настолько изолированном регионе, что вскоре оказались отрезаны от внешнего мира и почти перестали контактировать с ним.

Внешне эти люди выглядели как полные дикари: длинные спутанные волосы, старая рваная одежда, словно найденная на помойке, некоторые были почти голыми, а некоторые одевались в шкуры убитых в лесу животных. И их образ жизни тоже был очень необычным, к примеру многократно было замечено, что маленьких детей у них часто носят на себе не женщины, а мужчины, помещая их в специальную сумку на спине, похожую на рюкзак.

У них, вероятно, нет постоянных поселений и потому они часто перемещаются с одного места на другое. Если по пути им попадется человек – турист, фермер или охотник, они могут напасть на него, в зависимости от того способен ли тот защитить себя. Если там будет сильный здоровый мужчина, они его скорее всего не тронут, но если старик или ребенок, то они его схватят и участь тех будет трагичной – скорее всего их съедят на ужин или убьют во время жертвоприношения своим древним богам.

При этом, если люди дадут отпор этим дикарям и кто-то из них будет ранен или убит, то в скором времени весь их "клан" придет для мести.

Говорят, что многие случаи наблюдения йети в американских лесах на самом деле связаны с наблюдением "горных людей", потому что нечто человекоподобное, с нечесаной гривой волос и одетое в шкуры, прячущееся как зверь за деревьями, очень легко спутать с пресловутым йети.

В 1969 году в национальном парке Smokey Mountain National Park бесследно пропал 6-летний мальчик Деннис Мартин. Деннис исчез во время игры с другими мальчиками, причем за считанные минуты. Его так и не нашли живым или мертвым.

Когда начались поисковые действия и расследование этого случая, некая семья Кейс, которая тоже отдыхала в этом парке в тот же день, что и Мартины, сообщила, что в районе, где пропал ребенок, и приблизительно в то же время, когда он пропал, они видели странного человека, который поначалу показался им диким медведем.

Этот человек быстро передвигался в кустах и тащил на спине что-то вроде рюкзака, который явно был чем-то наполнен. Расследование так и не смогло установить кем был этот человек, откуда он появился и куда пропал, в том числе не было найдено никаких его следов.

В наши дни некоторые исследователи неоднократно заявляли, что странный человек в кустах, похожий скорее на животное, чем на человека, был из "горных людей", а в рюкзаке своем он тащил Денниса, похищенного им, чтобы потом съесть или убить.

Есть теория заговора, которая предполагает, что после этого случая власти США всерьез взялись за "горных людей" и перебили их почти полностью или по крайней мере сильно сократили их численность, чтобы те перестали похищать людей в горах и лесах.