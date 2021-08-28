 

Японцы выполнили захват спутника на околоземной орбите

28.08.2021, 7:59, Разное
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В городе Колорадо-Спрингс (США) прошел 36-ой съезд, посвященный космическим исследованиям.

На нем компания Astroscale (Япония) объявила об успешном испытании технологии метода сбора космического мусора. Подобные эксперименты помогут в будущем более эффективно справляться с ним. Также разрабатываемые технологии могут быть использованы для ремонта или доставки материалов на космические станции.

Японцы выполнили захват спутника на орбитеПо сообщениям источников, в марте настоящего года экспериментальный спутник японской компании ELSA-d уже находился в космосе на околоземной орбите. 24 августа спутник отделил от себя муляж космического мусора для оценки работы технологии. После этого сблизился с ним и захватил с помощью магнитного манипулятора.

По словам представителя компании Криса Блэкерби, имитатор мусора отделился от японского аппарата на незначительное расстояние. Сам эксперимент длился меньше минуты. Однако этого оказалось достаточно для проверки работоспособности технологии.

Опыт позволил протестировать записывающие и показывающие устройства, программное обеспечение, а самое главное – магнитные механизмы манипуляторов.

В будущем планируется провести эксперимент по захвату вращающегося объекта, а также попытка сдвинуть его с орбиты.



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