 

Стало известно об ультиматуме Меркель, Путина и Байдена Зеленскому

28.08.2021, 7:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаЭкс-депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула Киеву ультиматум по Донбассу, который заранее «согласовала» с лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

По мнению политика, именно от согласия Зеленского на требования ведущих мировых лидеров зависит, состоится ли его визит в Вашингтон, передает РИА «Новости».

«Я думаю, что встреча состоится только в одном случае: если Зеленский примет ультиматум, который привезла ему Меркель после встречи с Байденом и после встречи с Путиным», – сказал Мураев в эфире телеканала «Наш».

Экс-депутат сообщил о существовании «консолидированного решения по Украине», которое обусловлено невыполнением Киевом взятых на себя обязательств по урегулированию конфликта на востоке страны. Мураев подчеркнул, что Украина, например, не воплотила в жизнь соглашения, принятые во время саммита лидеров стран «нормандской четверки» в Париже в 2019 году.

«Если Зеленский примет, о чем договорился мир по Украине, это будет имплементировано во время встречи (президентов Украины и США). Если у него будут какие-то альтернативные варианты – встреча не состоится», – подчеркнул политик.

Накануне официальный представитель Белого дома Джен Псаки подтвердила, что президент США Джо Байден на следующей неделе примет главу Украины Владимира Зеленского.

Встреча, как было объявлено раньше, намечена на 31 августа – день окончания 20-летнего американского военного присутствия в Афганистане. Совпадение событий дало повод для спекуляций о возможном переносе визита.

Ранее бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Зеленский должен объяснить Байдену, почему Украина представляет важность для Соединенных Штатов.



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