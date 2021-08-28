Пушков объяснил появление плакатов с Калининградом в составе Германии

Сенатор Алексей Пушков выразил мнение, что появление в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания агитационных плакатов с Калининградской областью в составе Германии говорит о том, что в ФРГ скрываются «большие идейные и политические сюрпризы».

Как отметил политик, надпись, которая нанесена на изображенных на баннере территориях к востоку от современной ФРГ, переводится как «Мы не забываем».

«Похоже на дело рук правых радикалов, но подобные взгляды есть и в военных, и в других кругах. В нынешней Германии с ее выраженной политкорректностью, официальной любовью к мигрантам и правозащитным либерализмом могут скрываться – и наверняка скрываются – большие идейные и политические сюрпризы. Эти плакаты напоминают нам об этом. Чтобы мы тоже не забыли», – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее СМИ сообщали, что в преддверии выборов в бундестаг в немецкой федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания появились копии предвыборных плакатов политических партий 1949 года с картой Германии в довоенных границах с Калининградской областью в ее составе. Представитель ХДС Ханнес Деттманн заверил, что партия не имеет отношения к установке указанных плакатов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль негативно относится к появившимся в Германии плакатам. При этом он подчеркнул, что эти листовки не имеют отношения «к официальной позиции Берлина». В Германии пообещали проверить происхождение плакатов с включенным в состав Германии Калининградом, а также выяснить не появились ли подобные плакаты в других областях ФРГ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто разыгрывает карту с включенным в состав Германии Калининградом на выборах в ФРГ.