 

В РФ создали оснащенный двигателями боевой экзоскелет

28.08.2021, 7:54, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСотрудники ЦНИИточмаш (входит в «Ростех») и НИИ механики создали первый опытный образец оснащенного электродвигателями боевого экзоскелета, который может войти в состав экипировки солдата будущего, сообщили в госкорпорации «Ростех» на форуме «Армия – 2021».

Новейший эзоскелет работает в двух режимах. В активном режиме физические возможности человека усиливают сервоприводы – безредукторные электродвигатели, работающие от аккумуляторов. Режим включается при движении солдата по пересеченной местности или горам. В пассивном режиме экзоскелет предназначен для движения по горизонтальной поверхности с грузом, передает РИА «Новости».

«Экзоскелет, который мы создаем совместно с нашими коллегами из НИИ механики МГУ. Ломоносова, снижает нагрузку на опорно-двигательный аппарат на 50%, энергетические затраты при беге и ходьбе – на 15%, позволяет нести до 60 килограммов груза и стрелять из автоматического оружия на 20% точнее», – сказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекхан Оздоев.

Сервоприводы экзоскелета оборудованы позиционными датчиками, а также датчиками давления в стопах, за счет чего экзоскелет адаптируется под особенности человека, не сковывает движения и позволяет двигаться интуитивно.

В «Ростехе» также указали, что экзоскелеты, уже применяемые военными Россией в Сирии, увеличивают боевой потенциал подразделений. «Помимо увеличения возможностей военнослужащего многократно увеличивается боевой потенциал всего подразделения. Об этом говорит и опыт боевого применения. В Сирии уже действуют подразделения саперов, оснащенные пассивными экзоскелетами», – отметили в госкорпорации.

Как отметил заведующий лабораторией общей механики НИИ механики МГУ им. Ломоносова Владимир Буданов, применение безредукторных двигателей позволяет использовать экзоскелет как в активном режиме, так и пассивном. «Также мы намерены внедрить в конструкцию экзоскелета элементы из композитов, сосредоточиться на совершенствовании элементов питания и системы управления», – добавил специалист.



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