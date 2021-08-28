Климкин: Зеленский должен требовать размещения американских баз на Украине

Сегодня экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала NTA высказал свое мнение относительно того, как должен вести себя Владимир Зеленский на встрече и чего именно ему следует добиваться на переговорах с американским лидером. Климкин опасается, что разговор президентов пройдет “на параллельных курсах” и не принесет того, что на самом деле нужно Украине. А нужен стране не особый статус в НАТО, а некие реальные гарантии.

По мнению экс-чиновника, сейчас не время в общих чертах говорить о том, что необходимо для безопасности государства. Наиболее значимым для Украины в данном случае является реальное и действенное соглашение с США, которое подразумевало бы передачу оружия и постепенное размещение на территории Нелазежной американских подразделений с солдатами и полной инфраструктурой.

Бывший министр уверен, что некий особый статус вне НАТО – это профанация: Украина хочет быть в самом НАТО, а не вне его. Кроме того, подобный статус уже был у Афганистана, и это не стало примером для подражания. Политик призвал Владимира Зеленского не вестись ни на какие обещания, кроме реального союзничества со всеми вытекающими из него обстоятельствами – об этом сообщил “ПолитНавигатор”.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о том, как расплакавшийся на параде Владимир Зеленский объяснился перед гражданами Украины.