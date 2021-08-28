Пентагон отчитался об уничтожении боевика ИГ в Афганистане

США уничтожили боевика группировки «Исламское государство в Хорасане», являющейся ответвлением террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане, который занимался организацией нападений; сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

«Военные силы США сегодня провели дистанционную контртеррористическую операцию против организатора [нападений] «ИГ в Хорасане», – приводит слова Урбана ТАСС.

«Удар был нанесен с помощью беспилотного летательного аппарата в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам не известно об убитых и раненых среди гражданского населения», – добавил он.

Напомним, в четверг возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство».

После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД РФ удивились осведомленности США о местонахождении главарей террористов. В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту столицы Афганистана.