Аргентинская компания произвела более 5 млн доз «Спутника V»

Аргентинская компания Richmond произвела более 5 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V» с начала июня, сообщила пресс-служба компании.

«Мы преодолели отметку в 5 млн доз, произведенных в Аргентине, с учетом партии, завершенной вчера. К настоящему моменту мы изготовили 1179625 доз первого компонента и 3890000 доз второго», – приводит текст сообщения ТАСС.

В пятницу министерство здравоохранения Аргентины сообщило, что компания Richmond передала ведомству новую партию вакцины, которая прошла контроль качества в Центре имени Гамалеи и у местного регулятора, для распределения по прививочным пунктам.

Напомним, в конце июля Аргентина получила 500 л активного вещества для производства «Спутника V». Ранее «Спутник V» показал высокую эффективность в Аргентине.