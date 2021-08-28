 

На Паралимпиаде выявили 22 новых случая заражения коронавирусом

28.08.2021, 7:00, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаТест на коронавирус с положительным результатом за последние сутки сдали по меньшей мере 22 человека из числа задействованных в проведении летних Паралимпийских игр в Токио, говорится в отчете на сайте оргкомитета «Токио-2020».

В Паралимпийской деревне новых случаев заражения не выявлено. Среди зараженных – три волонтера, 14 подрядчиков и пять человек, которые связаны с проведением Игр, передает ТАСС.

Церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр в Токио прошла 24 августа. Игры в Токио завершатся 5 сентября. Соревнования проходят без зрителей.

Напомним, в последний день ОИ в Токио выявили 26 случаев заражения коронавирусом. Ранее американские СМИ сообщали, что за три дня до начала Олимпийских игр в Токио в Японии обнаружили опасный штамм коронавируса «лямбда». При этом власти Японии решили не сообщать общественности о выявлении опасной мутации до завершения ОИ.

В начале августа исполнительный директор оргкомитета Олимпийских игр Тосиро Муто выразил обеспокоенность по поводу «сравнительно большого» числа случаев коронавируса среди проживающих в Японии подрядчиков ОИ в Токио.

В конце июля власти Японии решили продлить режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в Токио из-за коронавируса до 31 августа и расширить действие ограничений на ряд префектур.



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