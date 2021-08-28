Верховный суд Белоруссии удовлетворил иск о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов

Верховный суд Белоруссии (ВС) удовлетворил иск министерства юстиции о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ).

«Верховный суд Беларуси удовлетворил иск Минюста о ликвидации Белорусской ассоциации журналистов. Согласно решению Верховного суда, все доводы представителя БАЖ признаны не имеющими важности, а представитель ответчика «неправильно понимает закон», – передает сообщении БАЖ ТАСС.

Напомним, в марте Следственный комитет Белоруссии сообщил, что инициирует признание редакции Telegram-каналов группы Nexta иностранной экстремистской организацией и запрещение ее деятельности в стране.