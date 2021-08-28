Посольство США призвало американцев не приближаться к аэропорту Кабула

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28.08.2021, 6:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаПосольство Соединенных Штатов в Афганистане вновь обратилось к соотечественникам с просьбой не пытаться попасть в аэропорт Кабула и не приближаться к контрольно-пропускным пунктам у афганской воздушной гавани из-за угроз безопасности.

В уведомлении дипломатической миссии США в Афганистане отмечается, что американским гражданам «следует немедленно покинуть» три контрольно-пропускных пункта воздушной гавани столицы Афганистана: северные и восточные ворота, один из главных входов на территорию аэропорта, а также вход у здания нового министерства внутренних дел. Характер угроз в сообщении посольства не раскрывается, передает ТАСС.

Аналогичное предупреждение для американцев было опубликовано в среду, а на следующий день, 26 августа, возле здания аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли не менее 200 жителей Афганистана, еще более 1,3 тыс. человек пострадали. Жертвами взрывов стали не менее 28 талибов. В результате теракта в Кабуле также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 получили ранения. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Президент США Джо Байден, ссылаясь на мнение разведки, возложил вину за теракт в Кабуле на «Исламское государство в Хорасане*», являющуюся ответвлением запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство». После терактов в Кабуле Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по террористам ИГ*. Он также заявил, что власти США, возможно, знают, кто из главарей террористов ИГ отдал приказ о совершении теракта в Кабуле. В МИД РФ удивились осведомленности США о местонахождении главарей и объектов террористов.

В пятницу в администрации США предупредили о высокой вероятности нового теракта в Кабуле. В тот же день очевидец сообщил, что представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» призвали не толпиться возле аэропорта Кабула.

Напомним, 15 августа талибы вошли в Кабул и установили контроль над городом, после чего объявили о взятии под контроль большей части территории Афганистана. Единственной неподконтрольной боевикам провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула.

США обещали 31 августа передать аэропорт Кабула «афганскому народу». Талибы пригрозили применить силу, если США не завершат вывод войск до осени. При этом в Пентагоне уверены в непричастности талибов к терактам у аэропорта столицы Афганистана.



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