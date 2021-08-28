Российские легкоатлеты завоевали золото и бронзу Паралимпиады в Токио

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28.08.2021, 6:38, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаРоссиянин Александр Яремчук завоевал «золото» Паралимпиады в Токио в беге на 1,5 тыс. метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Россиянин Александр Костин завоевал «бронзу» Паралимпиады в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения.

Российский легкоатлет преодолел дистанцию в 1,5 тыс. метров за 3 минуты 52,08 секунды. Второе место в беге на 1,5 тыс. метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарат занял представитель Болгарии Християн Стоянов, бронзовую медаль завоевал угандиец Дэвид Эмонг, передает ТАСС.

Яремчуку 26 лет. Он является двукратным чемпионом Европы и бронзовым призером чемпионата мира.

Кроме того, житель России Александр Костин завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения. Он преодолел дистанцию за 14 минут 37,42 секунды. Этот результат стал его личным рекордом. Первое место в беге на 5 тыс. метров среди спортсменов с различными степенями нарушения зрения занял представитель Испании Ясин Ухдади, серебряную медаль завоевал австралиец Джарид Клиффорд.

Костину 26 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года и бронзовым призером чемпионата мира 2019 года. Также в активе российского спортсмена серебро и бронза чемпионата Европы 2016 года.

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября. В медальном зачете команда Паралимпийского комитета РФ вышла на второе место (10 золотых, 7 серебряных, 11 бронзовых наград). Лидирует сборная Китая (19-10-16), третьими идут представители Британии (9-10-9).

Накануне гражданка России Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 200 м вольным стилем. Ранее Шабалина с мировым рекордом принесла РФ первое золото на Паралимпиаде. Перед играми в Токио президент Владимир Путин пожелал удачи паралимпийцам, пообещал лично встретиться с членами российской олимпийской и паралимпийской сборной после завершения Олимпиады.



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