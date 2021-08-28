 

Политолог Березовец назвал причину отмены встречи Зеленского и Байдена

28.08.2021, 6:30, Разное
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Нет сомнений, что президент Украины Владимир Зеленский мечтает встретиться с американским лидером Джо Байденом. Нет сомнений и в том, что это встреча не принесет ничего нового Незалежной. Глава Белого дома давно и четко изложил свою позицию как по строительству газопровода “Северный поток – 2”, так и по выполнению Минских соглашений. Меж тем, упустить возможность набрать политических очков тоже нельзя. Однако, киевский политолог Тарас Березовец полагает, что встреча Зеленского и Байдена может не состояться.

Эксперт назвал причину, по которой визит украинского президента в Вашингтон может быть отменен в очередной раз. По мнению Березовца, США на сегодняшний день полностью заняты Афганистаном. Он отметил, что Белый дома сейчас не занимается организацией встречи Байдена и Зеленского.

Действительно, главная политическая повестка США – афганская проблема. На фоне вывода американских войск власть в исламской республике захватили члены террористического движения “Талибан*”. 26 августа около международного аэропорта Кабула произошел теракт, в результате которого погибли и пострадали, в том числе, американцы.

“Встреча Зеленского напрямую зависит от дедлайна, который талибы* поставили перед президентом США Байденом и другими западными лидерами”, – заявил Березовец.

* “Талибан” – запрещенная в России террористическая организация.



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