 

Успение Пресвятой Богородицы: что нельзя делать 28 августа

28.08.2021, 6:30, Разное
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История

Православный праздник сегодня считается одним их самых важных во всем христианстве. Этот день называется Успением, что буквально означает “засыпание”. Дело в том, что Божья Матерь умерла очень тихо, словно просто мирно заснула, а спустя три дня была вознесена на небо. В этот день заканчивается Успенский пост, который длился до этого две недели. На Руси Успение всегда совпадало с окончанием сезона полевых работ, и этот день был связан с большим количеством традиций и запретов.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 28 АВГУСТА

Зная о том, какой сегодня церковный праздник по православному календарю, верующие соблюдают целый ряд запретов. Часть из них – это традиционные запреты, свойственные всем церковным праздникам. Например, в Успение нельзя ссориться и ругаться, заниматься тяжелым трудом, злоупотреблять спиртными напитками. Другая же часть запретов относится конкретно к этому дню. Так 28 августа девушкам нельзя стричься. В противном случае встречи с суженым придется ждать еще очень долго. Еще в этот день нельзя надевать неудобную обувь – она может принести несчастье. Кроме того, вспоминая о том, какой сегодня православный праздник, верующие издавна, остерегались ходить босиком по мокрой траве. В Успение роса считается символом слез Богородицы, поэтому топтать ее нельзя ни в коем случае.

ТРАДИЦИИ

Православный праздник сегодня предписывает людям радоваться. В этот день верующие всегда ходили в церковь на праздничную службу, а потом собирались за накрытым столом и отмечали завершение поста, а также окончание жатвы. Встретиться на Успение с родными хорошо и сегодня. Также в этот день по традиции нужно помочь бедным, а холостым стоит еще и задуматься о своей личной жизни. 28 августа женихи на Руси часто отправлялись свататься, ведь парам, образовавшимся в этот день, оказывает свое благоволение сама Богородица.

Приметы

Есть у такого православного праздника, как сегодня, и свои погодные приметы. Если на Успение идет дождь, то ненастным окажется весь сентябрь. Если на улице туман, то будет хороший урожай грибов. Радуга в этот день говорит о ясной и теплой осени. А если заметно много паутины, то зима будет малоснежной.

ИМЕНИНЫ

Главной именинницей сегодняшнего дня является Мария. Среди мужчин именины отмечают носители редкого греческого имени Левкий.



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