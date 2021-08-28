 

Стало известно о возвращении Роналду в «Манчестер Юнайтед»

28.08.2021, 5:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаАнглийский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил о достижении соглашения с итальянским «Ювентусом» о переходе португальского форварда Криштиану Роналду.

Роналду перейдет при условии согласования контракта, получения визы и успешного прохождения медицинского обследования, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу английской команды.

Напомним, в мае СМИ сообщили, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду близок к возвращению в португальский «Спортинг».



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