 

Собянин рассказал о судьбе скульптуры «Большая глина №4»

28.08.2021, 5:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСкульптура «Большая глина №4» работы швейцарского специалиста Урса Фишера продолжит стоять в Москве до следующего года, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мне сложно провести грань между креативным и не креативным музеем. «Третьяковка», вот, например, креативная или нет? Или у нас только Гараж креативный? Или, например, Петр I, который стоит с рулем, это креативный памятник или это только глина – креативный памятник? Что из них креативнее? Я думаю, что глина. Потому что, как мне сказали, глина через девять месяцев будет востребована в другом городе мира, а Петр I так и будет плыть на своем корабле», – цитирует Собянина ТАСС.

Он пояснил, что скульптура, которую поставили возле бывшего здания ГЭС-2, также привлекла внимание к самой реконструированной постройке.

Ранее дизайнер Артем Лебедев раскритиковал тех, кто возмущается установкой скульптуры Урса Фишера. По его мнению, эта работа – «на самом деле очень философское, очень глубокое высказывание скульптора».

Председатель городской комиссии по монументальному искусству при Мосгордуме Игорь Воскресенский по этому поводу заявил, что скульптуры должны консолидировать общество, а не провоцировать его на конфликты.

Гендиректор фонда V-A-C, который установил скульптуру, Тереза Иароччи Мавика заявила, что масштабные дискуссии вокруг инсталляции только подчеркивают значимость темы для людей.



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