 

В работе Netflix в США, Канаде и Германии произошел сбой

28.08.2021, 5:46, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаСбои в работе сервиса потокового видео американской компании Netflix наблюдаются в США, Канаде и Германии, сообщил сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

Наибольшее число жалоб поступает из США. Пользователи из Германии и США, сообщившие о сбое, испытывают трудности с просмотром видео. В свою очередь большая часть пользователей из Канады, информировавших о сбое (65%), жалуется на работу приложения, передает ТАСС.

Во вторник пользователи в США столкнулись с проблемами в работе онлайн-сервисов корпорации Amazon. В тот же день пользователи в США пожаловались на сбой в работе соцсети Instagram. Еще один глобальный сбой в работе Instagram случился 3 августа. Кроме того, 6 июля глобальный сбой произошел в работе TikTok. 29 июня пользователи в США пожаловались на сбой в работе сервисов Google.



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