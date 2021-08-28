Мнение: Письмо: “Самозванка”

Для самостоятельного разбора короткое, но интересное письмо.

elizaveta_bam85

Добрый день, Эволюция!

Меня зовут Лизой, мне 34 года. За спиной брак, в котором я винила мужа в безделье и начала ему изменять, за что он начал меня лупить, вызвав мою ненависть. Ушла, муж не хотел этого, но сейчас осознаю, что не особо-то он меня и любил. Трое детей: сын и две дочки. Дети общаются с отцом.

ОЗ всегда была ниже плинтуса. Вечно что-то пыталась делать, ничего не выходило толкового. Родилась в Калуге, с 18 лет живу без родителей, кое-как зарабатывала, но мало и как-то не в удовольствие все было в плане работы.

Но я легкая и веселая, это как-то всегда спасало. Выгляжу хорошо, стройная, но ничего не делаю для этого, в зал не хожу, ленюсь.

Сейчас третий и наконец счастливый брак, мужчину зовут Ромой, он ушел ко мне из семьи с четырьмя детьми. Изначально сказал: никогда не уйду и точка. Я приняла этот факт вполне искренне, но в какой-то момент ощутила, что всё: влюбилась. Пыталась уйти втихаря, но оказалось,что влюбилась взаимно.

Я его ужасно люблю, не испытываю никаких мук совести по поводу его ухода из семьи, где было все идеально,как мне кажется. Но со мной он очень начал страдать по детям, так как жена бывшая увезла детей в другую страну к себе на родину, а он просто идеальный отец и безумно любит их. Она увезла, дескать, предатель, детей не увидишь, и очень хотела его вернуть. Его осуждали все родственники. Он потерял кучу денег при разводе. Я, видя, что он страдает без детей, а возможно и без нее, ушла. Ушла и с головой нырнула в бизнес, который сделал он мне, а я этот бизнес подхватила, ибо он занят основной своей работой, бизнес на удивление мое пошел, принося азарт, желание трудиться и хороший доход. Ромка пожил с женой и детьми (не скрою, я страдала сильно, но обрубила все общение, ушла в работу) и решил быть в итоге со мной через месяц после моего ухода, уговорив бывшую переехать насовсем в купленный ей и детям дом в России, заплатив ей за это хорошую сумму денег. Мы поженились.

Все наладилось. Счастье огромное быть с ним вместе и вижу,что он счастлив. Но меня не покидает почему-то ощущение, что я самозванка, что тут что-то не чисто, ну невозможно вот так меня любить, ведь я не в состоянии отвечать любимому тем добром, какое мне даёт он. Принял детей, дал удочку в виде бизнеса. А я что? Ничего… да, работаю упорно и азартно, да, веду хозяйство, готовлю вкусно. Но это не равнозначно его вкладу в меня и моих многочисленных детей. Все хорошо во всем с ним, безумно люблю его и очень счастлива, но периодически кажется, что я не додаю чего-то, хотя жалоб с его стороны нет.

Что та женщина была куда хозяйственней, деток вырастила, прожили много лет вместе. Спонтанно нахожу искренние способы вкладываться и радовать его, но нет-нет да ловлю ощущение- да быть не может того, что ты меня вот так любишь, что-то тут не так. Я ведь ничего не добилась в жизни сама.

Откуда это чувство возникает и что с ним делать?

Спасибо.