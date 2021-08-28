Мнение: Вилайет Хорасан

И еще немного об ИГИЛ в Афганистане. «Вилайет Хорасан», если быть скрупулёзным и исходить из официального наименования этого щупальца, выброшенного Исламским государством в период своей экспансии.

Исламское государство сумело продемонстрировать свою дееспособность и высочайшую эффективность только в одном месте — не территории Междуречья, территории традиционного проживания суннитского населения Ирака и Сирии. Во всех остальных ИГИЛ даже на пике своего расцвета так и не продемонстрировал практически ничего. Качественные ролики и ритуальные массовые казни — это, пожалуй, и всё. Ни в одном месте ИГИЛ не выстрелил. И причина у этого может быть только одна.

Невероятную эффективность Исламского государства создали и обеспечили люди Саддама Хусейна, которые после своей дисквалификации в 2003 году сделали ставку на маргинальную и мало кому известную группировку Джамаат аль-Таухид валь-Джихад. Впрочем, попытки поиска новой идейной базы взамен очевидно развалившейся идеи панарабского социалистического возрождения предпринимались еще при самом Саддаме, курировал решение вопроса Иззат Ибрагим ад-Дури, и он же (а точнее, его структура Высшее командование освобождения и джихада) десантировал в группировку целую команду специалистов-управленцев, сделавших из классической крикливой и неэффективной террористической группки машину, катком проехавшуюся по Ираку и Сирии. Ресурсной базой ИГИЛ стали члены партии Баас, массово бежавшие из Ирака после 2003 года в Сирию (всего на восточном берегу Евфрата осталось от 500 тысяч до миллиона иракских беженцев-суннитов. На правый берег им было запрещено переходить и тем более проживать там решением Асада). Именно в Сирии ИГИЛ сумел в 13 году из 5-6-тысячной группировки, пришедшей из иракского Анбара создать 40-тысячную структуру, взявшую под контроль Восточную Сирию буквально в три месяца в марте-мае 2013 года.

Фактически управленческая структура ИГИЛ изначально создавалась людьми, умеющими в государство. И гражданская, и военная структуры Исламского государства копировали управленческий опыт саддамовского Ирака, а главное – уже были готовы кадры, причем сразу во все звенья управления сверху донизу. На то, что у любого взявшего власть движения уходят годы, бывшим баасистам хватило нескольких месяцев. Единственным отличием от Ирака времен Саддама Хусейна стала идеологическая составляющая: место функционеров Баас заняли «религиозные комиссары», которые обеспечивали идеологический каркас Халифата.

Собственно, это и есть ответ, почему нигде ИГИЛ не сумел повторить свой успех. Там не было организационной структуры, способной стать клоном потрясающе эффективной управленческой машины Халифата. Головы резать — тут умельцев находилось в избытке, но весь секрет ИГ — в оргструктуре, на порядок более высокой, чем все группировки, принесшие Аль-Багдади клятву-байят. Эмиссары ИГИЛ, брошенные на приращение территории Халифата, не справились — у них просто не было местного ресурса соответствующего качества.

Поэтому Вилайет Хорасан был и останется маргинальной структурой, которая может создавать проблемы и доставлять неприятности, но если Талибан сумеет создать хоть сколько дееспособную государственную машину, шансов у афганского ИГИЛ не будет. Тем более, что идеологически он бесконечно чужд родо-племенному национализму афганцев.

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