 

В США предупредили о возможном новом теракте в Кабуле

28.08.2021, 3:58, Новости дня
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Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаВ скором времени афганскую столицу может ожидать новый теракт, заявили в Белом доме, сообщают СМИ.

«Президент [США Джо Байден] встретился со своей командой по нацбезопасности, в том числе с нашими военными командирами и дипломатами на местах. Вице-президент США (Камала Харрис) присоединилась к этой встрече в режиме видеоконференции. (Члены команды) проинформировали президента и вице-президента, что в Кабуле, с высокой вероятностью, будет совершена новая атака, однако были приняты максимальные меры для защиты аэропорта Кабула», – сообщили в Белом доме, передает РИА «Новости».

Также Байден «наделил всеми [необходимыми] полномочиями» командование американских вооруженных сил для проведения операций против целей группировки «Исламское государство в Хорасане» (запрещена в России), информирует ТАСС со ссылкой на Reuters.

Между тем очевидец сообщил, что представители запрещенного в РФ террористического движения «Талибан» возле аэропорта Кабула призвали не толпиться на этом месте.

«Собравшихся в районе аэропорта предупредили иностранные войска и талибы, чтобы они не создавали толпу, поскольку существует вероятность новых взрывов», – сообщил очевидец.

В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.

Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ как террористическая).

Ранее СБ ООН распространило заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле, где число погибших после взрывов выросло до 170 человек.

До этого сообщалось, что в результате взрывов у аэропорта в Кабуле накануне погибли 110 человек, пострадали более 1,3 тыс. Жертвами терактов стали около 90 афганцев, также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.



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