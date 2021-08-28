Мнение: О чёртовой правде про ковид: секретные файлы «утекли»

Американцы гордятся своей разведкой. Вообще, сейчас в мире есть лишь три достойные разведслужбы – ЦРУ, МИ-6 и Моссад. Раньше было больше, но репутацию GRU напрочь убили «Петров» и «Боширов», а имидж KGB окончательно опошлили неловкие «отравители Навального».

Так вот, лучшая в мире разведка, то есть американская, доложила точно. CoVID-19, а точнее новый #коронавирус SARS-CoV-2 имеет… стопроцентно китайское происхождение. А вот явился ли он капризом природы, перейдя от летучих мышей на людей при «посредничестве» неизвестного промежуточного организма, либо же убежал из Института вирусологии в Ухане, по-прежнему точно не известно. Возможно и так, и так. Неопровержимых и стопроцентных доказательств по-прежнему нет.

Обо всём этом говорит рассекреченный отчёт разведсообщества #США об изучении происхождения вируса SARS-CoV-2. Лучшая в мире разведка пришла к заключению, что #коронавирус, скорее всего, впервые передался человеку и заразил небольшое количество людей не позднее ноября 2019 года, о заболеваниях стало известно месяцем позже в Ухане. Она также заявила, что вирус не был разработан в качестве биологического оружия и скорее всего не был продуктом генной инженерии. Но это не точно ©

Ещё один вывод касается того, что власти Китая ничего не знали о SARS-CoV-2 до первой вспышки.

«Изучив все разведданные, разведсообщество США не пришло к единому мнению по двум ключевым теориям происхождения CoVID-19. Все разведывательные агентства считают равновероятными обе гипотезы: естественная передача от зараженного животного и лабораторный инцидент», — говорится в докладе. Более того, по данным The Washington Post, в секретной версии документа, включающей не очень удобные для раскрытия на публику сведения, тоже не содержалось окончательных выводов о происхождении CoVID-19. В том числе о том, произошёл ли он от животного или от человека, был ли частью естественного процесса или стал результатом утечки из китайской лаборатории.

Со своей стороны, The New York Times утверждает, что у национальной разведки есть пока не исследованные данные о происхождении CoVID-19. А телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что американские спецслужбы получили доступ к секретным файлам уханьского института вирусологии. То есть, могут быть «сюрпризы». В том числе, не исключено, объясняемые чисто политической конъюнктурой.

Впрочем, не будем забывать, что профессионализм американского разведсообщества весьма относителен. Его доклады о кибератаках «российских хакеров», а также о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года вызывают здоровый скепсис у критически мыслящих людей не только в России, но также и в самих Соединённых Штатах. Доказательства для публики представили так себе, в каких-то частях перепечатав пресс-релизы некоторых компаний, специализирующихся на производстве антивирусов, а также статьи в различных #СМИ. Хотя единственное, в чём, по большому счёту, можно достоверно упрекнуть #Кремль, так это в том, что финансируемое за счёт российского бюджета RT весьма тенденциозно освещало ход выборов в своих телепередачах, транслируемых в Америке.

И вот сейчас оказывается, что американские разведслужбы, задействовав все свои возможности, не получили, по сути, ничего. Ни одного стопроцентного вывода по их данным сделать невозможно.

Но мы ведь и сами с усами. Порешаем?

Какая гипотеза происхождения коронавируса SARS-CoV-2 кажется вам самой достоверной?

View Poll: Ковид

—