«Журналисты — не иностранные агенты!»

Обращение к российской власти против преследования независимой журналистики в стране. Полный текст.



Пикет против расширения реестра «иноагентов» у штаб-квартиры ФСБ. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая газета»

Президенту РФ Путину В.В.Секретарю Совета безопасности РФ Патрушеву Н.П.Директору ФСБ Бортникову А.В.Генеральному прокурору РФ Краснову И.В.Председателю Следственного комитета РФ Бастрыкину А.И.Министру юстиции РФ Чуйченко К.А.Министру внутренних дел РФ Колокольцеву В.А.Директору Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Золотову В.В.Руководителю Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Липову А.Ю.Председателю Государственной думы Володину В.В.Председателю Совета Федерации Матвиенко В.И.Уважаемые Владимир Владимирович, Николай Платонович, Александр Васильевич, Игорь Викторович, Александр Иванович, Константин Анатольевич, Владимир Александрович, Виктор Васильевич, Андрей Юрьевич, Вячеслав Викторович и Валентина Ивановна!

Мы требуем пересмотра решений о закрытии редакций наших коллег, присвоении им статусов нежелательных организаций и иностранных агентов. Также мы настаиваем на пересмотре уголовных и административных дел против журналистов и расследовании случаев их избиения.

21 декабря 2020 года в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, включили чешское информационное агентство Medium-Orient*, а 28 декабря — правозащитника Льва Пономарева*, журналистов Людмилу Савицкую* и Сергея Маркелова*, главного редактора «Псковской губернии» Дениса Камалягина*, петербургскую художницу и активистку Дарью Апахончич*.

7 апреля Роскомнадзор сообщил, что на «Радио Свобода»*, ранее включенное Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранных агентов, было составлено 390 протоколов об отсутствии соответствующей маркировки на публикациях и уже вынесены постановления о штрафах на 71,5 млн рублей (позже эта сумма выросла до 230 млн рублей). После этого сотрудники радиостанции начали покидать страну.

23 апреля 2021 года Минюст включил издание Meduza* в реестр СМИ — иностранных агентов, и оно оказалось на грани закрытия: рекламодатели начали отказываться от сотрудничества, журналистам сократили зарплаты, и часть из них были вынуждены покинуть редакцию.

14 мая в реестр СМИ иностранных агентов попала организация Stichting 2 Oktober* — администратор доменного имени издания VTimes.io*, и 12 июня СМИ вынуждено было закрыться.

14 июня стало известно, что из президентского пула исключили телеканал «Дождь»*.

15 июля Генпрокуратура признала нежелательной на территории РФ деятельность иностранной организации Project Media, Inc. — то есть издания «Проект», заявив, что его работа «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». «Проект» также был включен Минюстом в реестр нежелательных организаций. В этот же день Минюст внес главного редактора издания Романа Баданина*, а также сотрудников Петра Маняхина*, Ольгу Чуракову*, Марию Железнову* и Юлию Лукьянову* в реестр СМИ — иностранных агентов. В тот же перечень в этот день и позже внесли журналиста «Радио Свобода»* Елизавету Маетную*, сотрудников «Открытых медиа»* и «Проекта» Юлию Ярош*, Максима Гликина*, Илью Рождественского*, Михаила Рубина*, Софью Гройсман*, Юлию Апухтину* и Алексея Постернака*.

23 июля компанию The Insider SIA*, являющуюся администратором доменного имени издания The Insider*, также включили в реестр СМИ — иностранных агентов. Его основатель Роман Доброхотов предположил, что его коллегам придется покинуть Россию, а 28 июля к самому Роману пришли с обыском и изъяли у него технику и заграничный паспорт — все это якобы в рамках дела о клевете, по которому Доброхотов пока проходит в качестве свидетеля. 4 августа Роскомнадзор заблокировал сайты «Открытых медиа», «МБХ Медиа» и «Правозащиты Открытки» по требованию Генпрокуратуры РФ, так как ведомство считает их связанными с Open Russia Civic Movement и Open Russia (деятельность организаций признана нежелательной на территории РФ).

20 августа в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, были включены телеканал «Дождь», портал «Важные истории»* (юридическое лицо Istories fonds, зарегистрированное в Латвийской Республике) и отдельно журналисты Степан Петров*, Олеся Шмагун*, Алеся Мараховская*, Ирина Долинина*, Роман Шлейнов*, Роман Анин*, Дмитрий Великовский*.

Все это происходит на фоне избиения журналистов на митингах, попыток приравнять их к участникам акций протеста и многократного продления ареста бывшему корреспонденту «Коммерсанта» Ивану Сафронову по делу о госизмене — его заключили под стражу 7 июля 2020 года, а доказательства его вины по-прежнему не представлены.

Происходящее носит характер кампании по уничтожению негосударственных СМИ и давлению на отдельных журналистов, сведения из публикаций которых ведомства уже почти не стремятся опровергать.

Мы требуем прекратить уголовное и административное преследование журналистов, в том числе Ивана Сафронова и сотрудников СМИ, несправедливо осужденных за участие в несогласованных акциях, — например, освещавшего протесты 23 апреля главного редактора Telegram-канала Baza Никиты Могутина. Мы настаиваем на расследованиях и дополнительных проверках случаев применения физической силы и спецсредств сотрудниками МВД и Росгвардии в отношении журналистов, в том числе корреспондента «Медузы» Кристины Сафоновой, корреспондента «Новой газеты» Елизаветы Кирпановой и фотографа «Новой газеты» Георгия Маркова на акции 23 января 2021 года, ведущего YouTube-канала Real View Федора Худокормова на акции 2 февраля этого года. У некоторых из них диагностированы в том числе черепно-мозговые травмы.

Мы требуем:

отказаться от практики включения российских СМИ и их отдельных сотрудников в реестры иностранных агентов и нежелательных организаций;

отменить соответствующие законы;

прекратить избиения журналистов и расследовать эти случаи;

прекратить фиктивные административные и уголовные дела против журналистов;

соблюдать статью 144 УК РФ о «Воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов»;

соблюдать Закон о СМИ.

Обращение составлено редакциями независимых медиа России. Редакция «Новой газеты» присоединяется к нему.

* Упомянутая организация и физлицо включены Минюстом в реестр «иноагентов»

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