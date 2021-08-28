Мнения: Талибам важно показать беспомощность Байдена

Задачей американцев было закончить войну в Афганистане так, чтобы создавалось впечатление, что это им самим надоело и это они сами уходят. Так ведь и было заявлено. Исламистам, напротив, нужно было показать, что это они выгнали и они победили. Поэтому медленное и упорядоченное отступление в строю работало против них. После взятия Кабула, хаоса в Кабуле и вчерашних взрывов с самыми большими единовременными потерями американских военных и афганских гражданских за много лет окончательно складывается картина, скорее нужная исламистам.

Задачей американцев было закончить войну в Афганистане так, чтобы создавалось впечатление, что это им самим надоело и это они сами уходят. Так ведь и было заявлено. Исламистам, напротив, нужно было показать, что это они выгнали и они победили. Поэтому медленное и упорядоченное отступление в строю работало против них. После взятия Кабула, хаоса в Кабуле и вчерашних взрывов с самыми большими единовременными потерями американских военных и афганских гражданских за много лет окончательно складывается картина, скорее нужная исламистам.

Ответственность за взрывы взяло на себя «Вилаят Хорасан» (ISIS К – подразделение запрещенного в РФ ИГИЛ. – Прим. ВЗГЛЯД), с которым талибы воюют. Но объективно – и для картинки поражения, и для давления на удерживающих аэропорт американцев и ломящихся туда афганцев – взрывы талибам (также запрещенным в России. – Прим. ВЗГЛЯД) на пользу. Талибы поставили США ультиматум – уйти до 31 августа.

Если выход американцев за эти рамки будет сопровождаться новыми потерями, для Байдена это будет картиной уже не отступления, но беспомощности. Талибы много раз повторяли, что против массовой эвакуации афганцев. Это утечка мозгов, бегство специалистов (и денег), которые им нужны самим. К тому же паника возле аэропорта поддерживала образ ужасных талибов, от которых люди бегут любой ценой.

Теперь взрывы и гибель десятков человек в толпе возле аэропорта заставят афганцев взвешивать, что опаснее – прорываться к самолетам с риском для жизни и неизвестным результатом или пересидеть победу талибов дома и подождать, когда все успокоится и возобновятся те же регулярные рейсы. А может, за это время кому-то расхочется улетать.

Выбирая Байдена, демократы не имели в виду выбрать нового Картера. Единственное, чем положение Байдена сейчас лучше, – это тем, что все происходит сразу после избрания и за четыре года до новых выборов. Проигрыш Картера исламистам в Иране и неудачная попытка спасения американских заложников случились меньше чем за год до выборов, на которых Картер должен был выдвинуться на второй срок.

А за три года с нашим мельканием в ленте соцсетей к новым выборам события трехлетней давности станут почти античностью. Но если не станут, за Картером должен прийти Рейган. Кто будет новый республиканский Рейган и что его ждет – тоже пик новой холодной войны и ее конец из-за перемен в России?

Источник: блог Александра Баунова

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