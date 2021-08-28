 

Мнение: Гомосексуальность признается болезнью — психическим расстройством.

28.08.2021, 2:48, Разное
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Несмотря на страдания китайских гомосеков, китайский суд подтвердил тезис, что гомосексуализм считается болезнью и психическим отклонением.

Суд в провинции Цзянсу в Китае встал на сторону авторов учебника, в котором гомосексуальность признается болезнью — психическим расстройством. Об этом cообщает Reuters.

Как сообщили активисты, борющиеся за права сексуальных меньшинств, они в течение нескольких лет пытались оспорить в суде формулировку, использованную в университетском учебнике по ментальным отклонениям. В сентябре прошлого года суд вынес вердикт, по которому претензия признавалась не более чем результатом «разницы в восприятии».
При этом, отмечают собеседники агентства, как такового заседания суда не состоялось: судьи просто озвучили решение. Активисты считают, что это событие негативно отразится на положении меньшинств в стране.

Гомосексуализм в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, в 2001 году он был исключен из перечня психических расстройств. Тем не менее китайское общество в целом негативно относится к открытым гомосексуалам. В результате большинство геев, как правило, скрывают свои пристрастия от родных и вступают в традиционный брак.

https://lenta.ru/news/2021/03/03/cure_gay/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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