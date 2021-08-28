Мнение: О двойном шоке для настоящих мужчин

Тот редкий случай, когда обыкновенная статистика не просто говорит сама за себя, а вопиет, кричит «Ау, люди! Опомнитесь! Остановитесь!». Но глухая, практически кладбищенская тишина ей ответом…

И только имеяй уши слышати да слышит, имеяй очи видети да видит. Подходящие картинки, кстати, тоже есть.

Однако же эта информация, хоть текстовая, хоть графическая, действительно может шокировать многих, особенно неженок из поколения «снежинок». А потому – под кат её, под кат!

Шок первый.

По итогам II квартала 2021 года число получателей пенсий в РФ сократилось еще на 243 тысячи человек, следует из данных Росстата. В I квартале число пенсионеров уменьшилось на 379 тысячи человек, кварталом ранее – на 363 тысячи. А накопленным итогом с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го пенсионеров России стало меньше на 1,999 миллиона человек – рекордную величину за всю историю доступной статистики, охватывающей период 1998 года. Падая со средней скоростью 5,5 тысячи пенсионеров в день, общая численность получателей пенсий сократилась до минимума с 2015 года.

Конечно, часть этого сокращения обусловлена пенсионной реформой 2018 года, когда начали поднимать возраст выхода на пенсию, из-за чего у сотен тысяч россиян уход на заслуженный отдых отодвигался в неопределённое будущее. Но только часть. По оценкам ПФР, за 2019-2020 гг. примерно 800 тыс. человек пришлось задержаться на рабочих местах. В нынешнем году к ним должны были добавиться ещё порядка 500 тыс. чел. А добавился практически миллион. Разница – в силу как демографических, так и социальных причин – на 3/4 за счёт мужской части населения.

Шок второй.

Это просто карта. Из которой следует, что за 2020 год средняя ожидаемая продолжительность жизни российских мужчин, опустившись с 68 до 65,4 лет, оказалась минимальной на всём постсоветском пространстве.

Если дело пойдёт такими же темпами, то уже в следующем году шансы среднего русского мужика доползти до пенсии опять, как и в «лихие 1990-е», окажутся околонулевыми. Блистательный итог путинской демографической политики!

Но ещё один нюанс – просто убойный. Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в Ираке и Сирии – выше, чем в России! Соответственно 68,5 и 67,8 лет. Вы только вдумайтесь – в двух воюющих странах, где каждый день – боевики, теракты, смерти, где нищенские бюджеты и жалкая #медицина с острым дефицитом больниц и врачей, мужчины в среднем проживут года на два-три дольше, чем в сытой, благополучной и лопающейся от нефтяных сверхдоходов России!

Вот только не надо тут про боярышник и повальное пьянство. Душевое потребление алкоголя в России постоянно снижалось с 2003 по 2019 год – с 18,5 литров чистого спирта на душу населения до вполне приличных по мировым меркам 11,7 литров. По этому показателю Россия опустилась на 16-е место в мире. И хотя в 2020 году впервые за несколько лет снижения спроса на алкоголь не произошло, надо учитывать, что в период пандемии россияне вынужденно оставались дома, а не потребляли виски с ромом в турецких и египетских all inclusive.

Так что выросшая смертность российских мужчин, статистически обусловившая снижение продолжительности их жизни, – это в первую очередь пандемия CoVID-19 + повышенный уровень стресса из-за чисто русской мужской гиперответственности. А уж поводов для оного в нынешний кризисный период – хоть отбавляй. Это и снижение доходов, и растущий риск остаться без работы, и тревога за родных и близких, и – тут тоже не будем лукавить – откровенно нулевой уровень поддержки со стороны государства, социума, а в первую голову со стороны спутниц жизни. Ураганный рост количества коронавирусных разводов, инициатива которых по традиции осталась в женских руках, говорит здесь сам за себя…

Что ж, мужики, спасаемся сами… но как?

У кого будут предложения?

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