Националисты, коронаскептики и «желтые жилеты»

Как вещает RT в европейских странах.

Пока российским СМИ одному за другим присваивают статус «иностранного агента», СМИ, которое европейские власти хором называют орудием мягкой силы Кремля — RT, бывший Russia Today, — рапортует об увеличении аудитории. Разбираемся, как и на каких условиях RT вещает в разных странах Европы и кто его зритель.

В самой редакции RT заявляют, что их суммарная еженедельная телеаудитория в Европе — 43 миллиона человек в 15 странах, а аудитория во всем мире достигла 100 миллионов. Таковы данные исследования международной маркетинговой компании Ipsos. Для сравнения: аудитория BBC News — 468 млн человек, France 24 — 98 миллионов. RT вещает во всех крупнейших европейских странах, в том числе в Великобритании, Германии, Франции и Испании.

Десятые процента

В Великобритании в 2014 году была запущена британская версия канала RT International — RT UK. Характерно, что еще на стадии запуска британский медиарегулятор Ofcom инициировал шесть расследований в отношении RT — в частности, по поводу освещения крушения «Боинга» MH17. Изначально канал предлагал британские новости на четыре часа вещания в день, оставшееся эфирное время заполнялось новостями и программами RT International. В июле этого года модель изменилась: канал отказался от британских новостей и полностью перешел на использование материалов RT International.

С момента основания канал регулярно подвергается критике со стороны регулятора Ofcom за нарушение принципа непредвзятости — например, при освещении конфликтов в Сирии и Украине.

В 2018 году RT UK был оштрафован на 200 тысяч фунтов за предвзятое освещение отравления Скрипалей, однако сохранил лицензию на вещание.

При этом большой популярностью среди британских зрителей канал не пользуется — по данным британской службы Broadcast Audience Research Board, которая проводит исследования рынка, в 2017 году на долю RT приходилось лишь 0,04% от всей телеаудитории страны.

Проблемы с лицензией

В Германии RT вещает на немецком — здесь есть платформа RT DE, запущенная в 2014 году. За год до этого, в 2013 году, в Берлине заработал принадлежащий холдингу RT сайт RUPTLY, позиционирующий себя как «первое российское видеоагентство». Сейчас в рубрике «В тренде» висят историческое видео про вывод советских войск из Афганистана, комментарий Лаврова про форум «Крымская весна», видео про парад по поводу 30-летия независимости Украины в Киеве и отдельно видео про Порошенко, облитого на параде зеленкой.

Фото: imago / Steinach

По информации немецкого издания Der Spiegel, полученной от немецкого офиса RT DE, ежедневная посещаемость сайта — 150–180 тысяч человек, а количество уникальных пользователей в этом году выросло на 41% и достигло 14 миллионов. В этом большая заслуга пандемии — RT DE гораздо активнее, чем другие немецкие СМИ, пишет и снимает видео о протестах коронаскептиков, а RUPTLY регулярно ведет прямые трансляции с организованных ими мероприятий и митингов.

Чаще всего, отмечает Der Spiegel, в сюжетах RT DE в качестве спикеров мелькают политики из националистической, симпатизирующей РФ «Альтернативы для Германии» и партии «Левые» (возникла из слияния Партии демократического социализма — преемницы СЕПГ из ГДР и выходцев из левого крыла СДПГ). Кстати, активный сторонник партии «Левые» — шеф-редактор RT DE Флориан Варвег, который в своем личном твиттере позволяет себе больше, чем в сюжетах канала. Так, на транспортировку Навального в Берлин после отравления он отреагировал твитом, в котором назвал «Новичок» «косметической процедурой — сначала для Юлии Скрипаль, теперь для Навального».

При этом, в отличие от Великобритании и Франции, RT DE — это только сайт. Недавно руководство RT DE анонсировало планы запустить свой телеканал к концу года, но непонятно, насколько это возможно, — препятствием служит законодательство Германии.

«Если RT DE хочет получить место среди других телевизионных станций, необходимо получить лицензию на вещание в Германии, — рассказал в комментарии Deutsche Welle депутат партии «свободных демократов» Томас Хакер. — Но они лицензию, скорее всего, не получат, поскольку для лицензии необходимо быть независимым от государства каналом».

Российская аудитория

Во Франции холдинг RT запустил свой канал на французском RT France в 2017 году, на момент основания штат составлял около 120 человек. Канал активно завоевывал себе очки в 2018 году, во время так называемых протестов «желтых жилетов». По данным агентства Médiamétrie, на пике протестов количество уникальных пользователей сайта достигло почти трех млн человек в месяц.

Правда, по данным счетчика Similarweb, большая часть посетителей сайта — 47% — из России. Из Франции, где живет целевая аудитория канала, на сайт заходят менее 4%.

Фото: Alain Pitton / NurPhoto via Getty Images

Портрет подписчика

В прошлом году сотрудники британских Университета Глазго, Открытого университета и Института Алана Тьюринга провели любопытное исследование аудитории канала. Исследователи говорят: на Западе уделяют много внимания анализу контента RT и способам, которыми они пытаются влиять на аудиторию, но понимание самой аудитории очень приблизительное. За основу авторы взяли аудиторию англоязычного канала в твиттере (сейчас — почти три миллиона человек, на момент исследования — 2,6 миллиона), потому что это пользователи, за которыми, в отличие от телезрителей, легко проследить. Вопрос, на который пытаются ответить авторы: действительно ли RT обладает столь значительной аудиторией на Западе, которая не разделяет европейские ценности и приветствует политическую линию канала?

Чтобы понять поведение аудитории, авторы в случайном порядке выбрали аккаунты 10 000 пользователей, подписанных на RT, изучили их профили, подписки и твиты за последний год.

Анализ этой выборки привел авторов к нескольким выводам. Во-первых, большинство пользователей сложно причислить к активной целевой аудитории, они подписаны на аккаунт RT, но мало с ним взаимодействуют — почти не комментируют и не ретвитят его контент. Основное взаимодействие происходит за счет маленького, но очень активного ядра: в выборке исследователей 40% всех комментариев и ретвитов создавали всего 10 человек.

Еще один вывод, к которому пришли исследователи, — в онлайн-аудитории RT много ботов, если точнее — 39%.

Конечно, подчеркивают они, отличить бота от реального человека не всегда можно со стопроцентной точностью, но некоторые отличительные признаки все-таки есть — например, использование стоковой картинки в качестве фото профиля, публикация твитов, содержание которых в точности повторяет содержание твитов других аккаунтов, публикация в одно и то же время. В контрольной группе случайных 1000 твиттер-аккаунтов, не связанных с RT, которую исследователи взяли для сравнения, число ботов составило 1,5%.

При этом, обнаружили авторы исследования, в плане своих интересов подписчики RT не сильно отличаются от пользователей твиттера вообще: значительная их часть подписана на аккаунты, которые входят в десятку самых популярных в твиттере. Так, 41% подписчиков RT следит за аккаунтом Барака Обамы, 36% — New York Times, 35% — BBC Breaking и BBC World и другими новостными изданиями. По мнению авторов исследования, «это свидетельствует о том, что пользователи воспринимают RT как один из способов получения информации наряду с большим количеством других источников, а не в качестве единственного такого источника», например — с целью услышать позицию РФ по какому-то вопросу. Но назвать таких людей противниками Запада будет очень большой натяжкой.

Мария Епифанова, «Новая газета»

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