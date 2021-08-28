Байден в преддверии встречи с Зеленским выделил $60 млн на помощь Украине

“Имеющейся у меня в соответствии с конституцией США властью я делегирую госсекретарю полномочия направить выделение средств на сумму до $60 млн, предназначенных на оборонные статьи и услуги Министерства обороны, а также на военное образование и подготовку, для оказания помощи Украине”, – говорится в документе.

На 31 августа запланирована встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне. США не планируют переносить этот визит, несмотря на ситуацию в Афганистане, отметил 27 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала “Украина 24”.

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружение, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

В начале марта минобороны США одобрило пакет помощи в сфере безопасности для Украины на $125 млн, он включает предоставление украинским военным оборудования и консультаций. Пентагон подтвердил намерение предоставить Украине оборонительное летальное оружие. В июне министерство обороны США утвердило вторую часть помощи Украине в сфере безопасности на сумму $150 млн.

30 июля Палата представителей Соединенных Штатов Америки проголосовала за увеличение размера финансовой помощи Украине в этом году до в общей сложности $481,5 млн, включая $125 млн военной помощи. Для вступления в силу законопроект должен быть поддержан Сенатом США и подписан президентом.

С 2014 года по декабрь 2020-го США предоставили Украине помощи в общем более чем на $4,1 млрд. В том числе, США с 2014 года по июль 2021-го предоставили Украине около $2,5 млрд военной помощи, отмечал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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