Дельта-вариант коронавируса удваивает риск госпитализации по сравнению с альфа-вариантом



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Дельта-вариант коронавируса SARS-CoV-2 («индийский») был обнаружен в декабре 2020 года. Оказалось, что он передается от человека к человеку на 50% проще, чем альфа-вариант («британский штамм»). Предварительное исследование, проведенное в Шотландии, показало, что дельта-вариант связан с удвоенным риском госпитализации и, предположительно, c более тяжелым течением болезни. Однако в нем для выявления «индийского» варианта применялось определение лишь одного гена, который у него наиболее встречается часто. В новом исследовании ученые впервые сравнили риск госпитализации при заражении дельта- или альфа-вариантами коронавируса, используя наиболее точный метод – секвенирование генома вируса.

Ученые проанализировали данные о 43338 случаях COVID-19, диагностированных в Англии с марта по май 2021 года. В каждом из них было проведено секвенирование генома вируса. Примерно 80% случаев были связаны с альфа-вариантом, 20% – с вариантом дельта. Авторы исследования указывают, что доля «индийского» варианта резко увеличилась в последующие месяцы.

Один из 50 человек, включенных в исследование, был госпитализирован в течение двух недель после заражения коронавиурсом. Ученые подсчитали вероятность госпитализации, связанную с каждым вариантом, учитывая другие факторы, которые влияют на нее (сопутствующие болезни, возраст и другие). Оказалось, что при инфицировании «индийским» вариантом, этот риск в 2,26 раза выше, чем при заражении «британским».

Общая вероятность госпитализации и обращения в больницу была в 1,45 раза выше при инфекции, вызванной дельта-вариантом.

Только 1,8% участников исследования были полностью привиты от COVID-19, ни одной дозы вакцины не получили 74% из них. Однако в этом исследовании ученые не смогли точно подсчитать, насколько вакцинация снижает вероятность госпитализации для людей, инфицированных разными вариантами..

«Наш анализ подчеркивает, что при отсутствии вакцинации вспышки, вызванные дельта-вариантом, дает большую нагрузку на систему здравоохранения, чем связанные с альфа-вариантом», – сказала доктор Энн Пресанис (Anne Presanis) из Кембриджского университета, ведущий автор исследования.

Пресанис добавила, что полная вакцинация крайне важна для снижения риска развития симптомной инфекции и госпитализации, связанных с дельта-вариантом.