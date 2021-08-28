 

Увеличилось число погибших при теракте в Кабуле афганцев

28.08.2021, 1:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заправка газгольдера, газ в баллонах, доставка газаКоличество жертв взрыва у аэропорта Кабула из числа афганцев увеличилось «почти до 200», пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

В одну из центральных больниц города доставили тела 145 убитых, всего же в результате теракта среди жителей Афганистана достигло 200 человек, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в действующей системе здравоохранения страны.

До этого сообщалось о 170 погибших.

Также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.

Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ как террористическая).

СБ ООН распространяло заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

21.06 / Взрыв в пятиэтажке под Киевом. В ГСЧС не исключают детонацию взрывного устройства

18.01 / Учения более 1,5 тыс. танкистов стартовали на Урале

18.08 / Для поиска взрывчатых веществ ученые планируют использовать саранчу

13.12 / «Репортеры без границ» осудили казнь главы портала Amad News

17.07 / Топливо из накренившегося из-за шторма судна попало в Байкал

02.11 / В Кремле отреагировали на пожар в больнице Челябинска

27.12 / Объявленная умершей россиянка нашлась спустя 16 лет

28.03 / Новый кроссовер Changan UNI-K вышел в продажу

23.02 / Корниенко не исключает, что Рада снова может рассмотреть кандидатуру Витренко на пост первого вице-премьера – министра энергетики

06.08 / Венедиктова о расследовании гибели белоруса Шишова: Дело может быть политизировано

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика