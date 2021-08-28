Увеличилось число погибших при теракте в Кабуле афганцев

Количество жертв взрыва у аэропорта Кабула из числа афганцев увеличилось «почти до 200», пишут американские СМИ со ссылкой на источники.

В одну из центральных больниц города доставили тела 145 убитых, всего же в результате теракта среди жителей Афганистана достигло 200 человек, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в действующей системе здравоохранения страны.

До этого сообщалось о 170 погибших.

Также погибли 13 американских военных, включая военврача, еще 18 военных пострадали. Граждан РФ в момент теракта в аэропорту Кабула, по данным посольства, не было. В Пентагоне заявили о непричастности движения «Талибан» (запрещено в России) к терактам.

В США считают, что теракт у аэропорта Кабула совершили смертник со взрывчаткой и неустановленное число сообщников, которые открыли огонь из стрелкового оружия.

Также в Вашингтоне винят в теракте местную группировку «Исламское государство – Вилаят Хорасан» (запрещена в РФ как террористическая).

СБ ООН распространяло заявление с осуждением терактов у аэропорта в Кабуле.